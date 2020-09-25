В Сети появились изображения загадочного концепта Jaguar

В Сети опубликовали первые изображения, которые приписывают новой модели компании Jaguar. Предполагается, что британская марка планирует возродить среднемоторное купе XJ220

Источником новых графических изображений стали патентные ведомства Китая и Евросоюза. В азиатской стране заяка на новый концепт зарегистрирована 17 марта, а в Европе практически год назад. Несмотря на это, представители британской компании все еще не раскрывают никаких подробностей о будущей модели.

Правда, пользователи Сети предполагают, что обнаруженные изображения принадлежат абсолютно новой модели Jaguar, которая станет наследником среднемоторного купе XJ220, дебют которого состоялся в 1992 году. Суперкар оснащался твин-турбо двигателем Jaguar JRV-6 3.5 мощностью 550 лошадиных сил (644 Нм), который работал в паре с пятиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгонялось за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляла 350 километров в час.