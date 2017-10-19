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19 окт 2017

Jeep Cherokee лишится спорной оптики

Jeep Cherokee лишится спорной оптики

Кроссовер Jeep Cherokee всем хорош, если бы не его, мягко говоря, спорная внешность. Узкие фары делали его передок уж слишком экстравагантным. В компании решили все же прислушаться к критикам и изменить облик машины при первом же серьезном рестайлинге.

Сейчас кроссовер проходит дорожные испытания и в сети появились первые шпионские фотографии. Несмотря на плотный камуфляж можно заметить, что серьезнее всего изменится передняя часть машины. Оптика, крылья, радиаторная решетка, бампер будут выполнены в единой стилистике с Jeep Compass, который дебютировал в этом году.

Напомним, что Jeep Cherokee построен на общей платформе с седаном Dodge Dart. Машина дебютировала в 2013 году и немедленно подверглась шквалу критики за свою нестандартную внешность, выбивающуюся из общей стилистики марки.

Вероятнее всего обновленный Jeep Cherokee дебютирует в середине следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
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