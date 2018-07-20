Обновленный Jeep Cherokee был представлен еще в январе на автосалоне в Детройте, но до российского рынка добрался только сейчас.

У нас машина будет продаваться исключительно с бензиновыми двигателями (после рестайлинга из гаммы исчез 170-сильный турбодизель), причем новый 270-сильный мотор у нас не представлен. Вне зависимости от силового агрегата кроссовер оснащается 9-ступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено пять: Sport, Longitude, Limited, Overland и Trailhawk.

Базовым стала переднеприводная версия кроссовера с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. Она обойдется в 2 255 000 рублей, что на 386 тысяч больше, чем просили за дорестайлинговый вариант. Вариант Trailhawk, подготовленный для выездов на бездорожье, оснащается 3,2-литровым мотором мощностью 272 л.с. Стоит он 3 030 000 рублей. Топовый вариант Overland с таким же силовым агрегатом обойдется в 3 360 000 рублей.

После рестайлинга Jeep Cherokee лишился спорной двухэтажной передней оптики, за которую кроссовер постоянно критиковали. За счет более широкого применения высокопрочных сталей в силовой конструкции Jeep Cherokee сбросил 90 килограммов веса. Это помогли и другие ухищрения, например, новая задняя дверь сделана с применением композитных материалов, это уменьшило ее массу на 18 килограммов.

В салоне кроссовера изменений практически нет. Правда, мультимедийная система Uconnect обзавелась версией с 7-дюймовым экраном, но и прежние с диагональю 5 и 8,4 дюйма остались в строю. Из-за новой задней двери и иной концепции багажного отсека его объем вырос с 697 до 793 литров.

