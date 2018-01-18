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18 янв 2018

Обновленный Jeep Cherokee получил новый мотор

Обновленный Jeep Cherokee получил новый мотор
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep представила на автосалоне в Детройте обновленный кроссовер Cherokee. Машина лишилась спорной двухэтажной передней оптики, за которую ее постоянно критиковали. Однако, только косметическими изменениями дело не обошлось.

За счет более широкого применения высокопрочных сталей в силовой конструкции Jeep Cherokee сбросил 90 килограммов веса. Это помогли и другие ухищрения, например, новая задняя дверь сделана с применением композитных материалов, это уменьшило ее массу на 18 киллограммов.

В салоне кроссовера изменений практически нет. Правда, мультимедийная система Uconnect обзавелась версией с 7-дюймовым экраном, но и прежние с диагональю 5 и 8,4 дюйма остались в строю. Из-за новой задней двери и иной концепции багажного отсека его объем вырос с 697 до 793 литров.

Базовая версия кроссовера по-прежнему оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 184 л.с. Сохранился и 3,5-литровым V6 мощностью 275 л.с. Но в гамму был добавлен 2-литровый мотор, который ранее дебютировал на Jeep Wrangler мощностью 270 л.с. Все двигатели агрегатируются исключительно 9-ступенчатым «автоматом».

В США продажи обновленного Jeep Cherokee начнутся в ближайшее время, к нам же кроссовер доберется во второй половине этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Jeep

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