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31 янв 2017

Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник

Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник
Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Jeep готовится к скорому выходу на российский рынок внедорожника Compass нового поколения.

Впервые новинка была представлена широкой публике осенью прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Выставочный экземпляр был построен на глобальной платформе итальяно-американского альянса Fiat Chrysler Automobiles - FCA Small Wide 4x4, которую с ним разделили Fiat 500X и Jeep Renegade.

Моторная гамма автомобиля для южноамериканского рынка состоит из – 2,0-литрового «атмосферника» Tigershark с отдачей 166 л.с. и 170-сильного Multijet II аналогичного объема на тяжелом топливе. Для КНР базовым двигателем стал 1,4-литровый турбированный двигатель, а в более продвинутых версиях Compass оснащается атмосферным 2,4-литровым мотором с отдачей 174 л.с..

Сейчас же новый кроссовер появился на русскоязычной версии официального сайта американского автопроизводителя, что красноречиво указывает на намерения компании. В пресс-службе российского подразделения Jeep подтвердили, что автомобиль действительно пополнит российскую линейку, но пока не называются даже ориентировочная дата начала продаж.

Напомним, что на мировой авторынок Jeep Compass вышел в трех комплектациях - Sport, Longitude и Limited. В ближайшем будущем компания рассматривает возможность выпуска еще одной версии автомобиля под названием Trailhawk, предназначенной для эксплуатации в условиях бездорожья.

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При написании новости использовалась информация:
Экономика сегодня, Autonews, Колеса.ру

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