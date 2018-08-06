Автомобильный портал Motorpage
6 авг 2018

Jeep привез в Россию новый Compass

Jeep привез в Россию новый Compass
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Jeep начали принимать заказы на текущее поколение кроссовера Compass. Российское отделение компании рассказало о ценах и комплектациях на машину

Новинкой российского рынка нынешний Jeep Compass назвать сложно: его представили в начале прошлого года, а на нашем рынке компания собиралась начать принимать заказы на машину летом 2017 года. Осенью появилось одобрение типа транспортного средства, в котором значились бензиновые двигатели и турбодизель. Но в итоге продажи стартовали только сейчас, причем до нас добрались только бензиновые варианты.

На российском рынке Jeep Compass представлен исключительно с 2,4-литровым двигателем мощностью 150 и 175 л.с. Вне зависимости от двигателя и комплектации машины полноприводные и оснащены 9-ступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено три: Longitude, Limited и Trailhawk.

Первые две комплектации оснащаются 150-сильным двигателем и «простой» системой полного привода. В базовую версию (1 999 000 рублей) входят 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчик света, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, подогрев передних сидений, кондиционер, мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Более дорогая версия Limited (2 199 000 рублей) дополнительно оснащена 17-дюймовыми колесами, датчиком дождя, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического переключения дальнего света на ближний, мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном.

Особняком стоит версия Trailhawk, которая оснащается 175-сильным двигателем и «умной» системой полного привода Active Drive Low. В ней первая передача выполняет роль «понижайки». Этот вариант отличается увеличенным до 216 мм дорожным просветом, защитой нижней части кузова спереди и сзади. Обойдется она в 2 299 000 рублей.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Compass

Jeep привезет новый Compass в Россию

11 октября 2017

Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник

31 января 2017

Jeep Compass появится на российском рынке в сентябре 2017 года

21 октября 2016

Jeep показал новый кроссовер Compass

27 сентября 2016

Jeep Compass ушел с российского рынка

24 февраля 2016
Jeep Compass 2014

В России стартуют продажи обновленного Jeep Compass

01 августа 2013

 Новости Jeep Compass

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2018 хорошо оплаченное хобби
Тест драйв
03 августа 2018

Datsun mi-DO
"Хорошо оплаченное хобби"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace 2019 чем озадачил, удивил и впечатлил
Тест драйв
01 августа 2018

Jaguar I-Pace
"Чем озадачил, удивил и впечатлил Jaguar I-Pace"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander gt на встречу с экзотикой
Автопутешествия
25 июля 2018

Mitsubishi Outlander
"На встречу с экзотикой"

Написано новостей:

2 1 7 2 5