Российские дилеры Jeep начали принимать заказы на текущее поколение кроссовера Compass. Российское отделение компании рассказало о ценах и комплектациях на машину

Новинкой российского рынка нынешний Jeep Compass назвать сложно: его представили в начале прошлого года, а на нашем рынке компания собиралась начать принимать заказы на машину летом 2017 года. Осенью появилось одобрение типа транспортного средства, в котором значились бензиновые двигатели и турбодизель. Но в итоге продажи стартовали только сейчас, причем до нас добрались только бензиновые варианты.

На российском рынке Jeep Compass представлен исключительно с 2,4-литровым двигателем мощностью 150 и 175 л.с. Вне зависимости от двигателя и комплектации машины полноприводные и оснащены 9-ступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено три: Longitude, Limited и Trailhawk.

Первые две комплектации оснащаются 150-сильным двигателем и «простой» системой полного привода. В базовую версию (1 999 000 рублей) входят 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчик света, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, подогрев передних сидений, кондиционер, мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Более дорогая версия Limited (2 199 000 рублей) дополнительно оснащена 17-дюймовыми колесами, датчиком дождя, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического переключения дальнего света на ближний, мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном.

Особняком стоит версия Trailhawk, которая оснащается 175-сильным двигателем и «умной» системой полного привода Active Drive Low. В ней первая передача выполняет роль «понижайки». Этот вариант отличается увеличенным до 216 мм дорожным просветом, защитой нижней части кузова спереди и сзади. Обойдется она в 2 299 000 рублей.

