Jeep показал первые изображения нового Compass

Компания Jeep опубликовала первое изображение следующего поколения модели Compass. Известно, что кроссовер будет продаваться не только с ДВС, но и в виде электрокара. Старт продаж запланирован на следующий год

Напомним, что последнее обновление Compass получил в 2021 году, но при этом дизайн и форма кузова оставались примерно такими же на протяжении последнего десятилетия. В новом поколении кроссовер будет отличаться более квадратными формами, которые подчеркиваются характерными накладками на колесные арки и эффектом парящей крыши. Передняя часть оформлена в стилистике актуального Grand Cherokee.

Согласно опубликованным данным, следующий Compass построен на платформе STLA Medium, которая также лежит в основе Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Opel Grandland. Данная архитектура позволяет оснастить автомобиль не только традиционным ДВС, но также гибридной и электрической силовыми установками. Последняя в свою очередь, является новшеством для модели Compass. Если технически кроссовер будет похож на Peugeot 3008/5008 и Opel Grandland, то вероятно, ему достанутся 1,2-литровый 3-цилиндровый турбомотор и 1,6-литровый двигатель в составе гибридных систем. Ожидается и несколько модификаций электрического Compass. Полный привод заявлен в более дорогих комплектациях.