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23 ноя 2022

Jeep Compass обзавелся новым двигателем

Jeep Compass обзавелся новым двигателем
Автор фото: фирма-производитель

Популярный американский кроссовер пережил плановое обновление. Обычно, в таких рестайлингах не проводятся каких-то серьезных модернизаций, но здесь картина другая

Во-первых, в моторной гамме Compass появился новый мотор – двухлитровый турбированный агрегат, мощность которого составляет 203 лошадиные силы. Пару «турбочетверке» составляет восьмидиапазонный автомат.

Ешь одно новшество — автоматически подключаемый полный привод Jeep Active Drive. Трансмиссия используется по умолчанию на всех версиях Compass кроме Trailhawk, которому досталась система Jeep Active Drive Low с понижающим рядом. Обе системы включают селектор режимов движения Select-Terrain.

При написании новости использовалась информация:
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