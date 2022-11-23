Jeep Compass обзавелся новым двигателем

Популярный американский кроссовер пережил плановое обновление. Обычно, в таких рестайлингах не проводятся каких-то серьезных модернизаций, но здесь картина другая

Во-первых, в моторной гамме Compass появился новый мотор – двухлитровый турбированный агрегат, мощность которого составляет 203 лошадиные силы. Пару «турбочетверке» составляет восьмидиапазонный автомат.

Ешь одно новшество — автоматически подключаемый полный привод Jeep Active Drive. Трансмиссия используется по умолчанию на всех версиях Compass кроме Trailhawk, которому досталась система Jeep Active Drive Low с понижающим рядом. Обе системы включают селектор режимов движения Select-Terrain.