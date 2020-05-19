Jeep отправит на сервис кроссоверы Compass в России

Американская марка объявила об отзыве компактных кроссоверов Compass в связи с неисправным стеклоочистителем

Компания Jeep объявила об отзыве 46 компактных кроссоверов Compass нового поколения, реализованных с июня 2019 года по настоящее время. Об этом сообщает сайт Росстандарта.

Причиной сервисной кампании стали стеклоочистители лобового стекла, которые могли быть изготовлены с неправильным соединением головки поводка. Это может привести к срыву шлицев и стать причиной полного выхода из строя стеклоочистителя.

Владельцев отзываемых внедорожников уведомят о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На кроссоверах увеличат затяжку гайки крепления поводка щетки к его приводному валу.