Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Jeep представил обновленный компактный кроссовер Compass для европейского рынка, выпуск которого перенесли из Мексики в Италию

Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем. Теперь выпуск этих автомобилей для ЕС наладили на предприятии FCA в итальянской коммуне Мельфи. Ранее машины поставляли в Европу из Мексики.

В моторную гамму вошел 1,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый наддувный двигатель, заменивший прежнюю «четверку» объемом 1,4 литра. Агрегат доступен в двух стадиях форсировки: 130 л. с. и 150 л. с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях — 270 Н•м). Первый двигатель работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, а более мощный сочетается с семидиапазонным «роботом» с двумя сухими сцеплениями.

Кроме того, европейский Jeep Compass доступен с 120-сильным 1,6-литровым дизельным мотором, «механикой» и передним приводом. Полноприводные варианты кроссовера идут только с гибридной силовой установкой на базе 1,3-литрового бензинового двигателя, работающего вместе с электромотором и батареей. Комбинированная установка доступна в двух версиях мощности: 190 и 240 лошадиных сил.