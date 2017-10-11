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11 окт 2017

Jeep привезет новый Compass в Россию

Jeep привезет новый Compass в Россию
Автор фото: фирма-производитель

В базе данных Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на новое поколение кроссовера Jeep Compass.

Судя по нему, кроссовер будет продаваться у нас с тремя двигателями: бензиновым «атмосферником» объемом 2,4 литра мощностью 150 и 175 л.с., а также с 2-литровым турбодизелем мощностью 140 л.с. Любопытно, что будет доступна и версия с механической коробкой передач, кроме нее будет доступен также 9-ступенчатый «автомат». Все версии будут иметь полный привод. В зависимости от версии кроссовер будет оснащаться легкосплавными колесами диаметром от 16 до 19 дюймов.

В базовое оснащение войдут кондиционер или климат-контроль, датчик дождя, мультимедийный информационный центр, камеры спереди и сзади, иммобилайзер, система стабилизации, система мониторинга давления в шинах, система вызова экстренных оперативных служб.

В опциях значится навигация, сигнализация, круиз-контроль, боковые подножки, боковые пороги, биксеноновые фары, панорамная крыша, декоративная решетка радиатора, датчики парковки, рейлинги на крыше, багажные стойки на крышу, мягкий передний защитный чехол, боковые дефлекторы на окна, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары, тягово-сцепное устройство.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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