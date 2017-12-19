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19 дек 2017

В России отзывают Jeep Grand Cherokee

В России отзывают Jeep Grand Cherokee
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) уведомило Росстандарт о начале добровольной сервисной кампании в отношении внедорожников Jeep Grand Cherokee.

Отзыву подлежат 10 355 автомобилей, проданных у нас с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года. В уведомлении говорится, что на отзываемых автомобилях был неправильно установлен брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Это может привести к попаданию влаги в него, что, в свою очередь грозит коррозией и проникновением воды внутрь тормозного усилителя.

На отзываемых автомобилях будет проведена проверка правильности установки брызгозащитного кожуха тормозного усилителя. При необходимости будет произведена замена и правильная установка брызгозащитного кожуха тормозного усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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