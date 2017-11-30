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30 ноя 2017

Jeep представил новое поколение Wrangler

Jeep представил новое поколение Wrangler
Автор фото: фирма-производитель

Представители Jeep по масштабу события премьеру нового поколении Wrangler поставили в один ряд с визитом кометы Галлея. Однако…. Новое поколение практически не изменилось — и это главная радость для поклонников марки, ведь Wrangler остается одним из последних «честных» автомобилей на планете.

«Теперь у Jeep Wrangler всего больше, больше мощность, больше внедорожные способности, всего больше, кроме веса», — заявил глава компании на премьеры. И действительно, за счет применения ультра сверхпрочной стали в раме, алюминиевых крыльев и капотв Jeep Wrangler сумел скинуть почти 100 килограммов.

Внешне машину нового поколения легко отличить от предшественника разве что по переехавшим на крылья блокам габаритов с поворотниками и задним фонарям. Еще у машины немного (порядка 6 см) увеличилась колесная база: передние колеса пришлось сдвинуть вперед из-за особенностей компоновки, а задние, соответственно, переехали назад.

На презентации для Jeep представили два бензиновых двигателя: проверенный временем 3,6-литровый V6 мощностью 208 л.с. и новый 2-литровый турбомотор мощностью 268 л.с. Оба они оснащаются либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо 8-ступенчатым «автоматом».

Интерьер изменился сильнее, хотя архитектура сохранилась, зато появилась новая мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, новая приборная панель с цветным экраном бортового компьютера, USB-порт и множество ниш и карманов.
 

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