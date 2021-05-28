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28 май 2021

Jeep выпустил гибридный Wrangler

Jeep выпустил гибридный Wrangler
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep представила гибридный Jeep Wrangler 4xe для европейского рынка. Внедорожник способен передвигаться на «чистом» электрическом ходу, правда, сравнительно недолго

Если говорить языком цифр, то запас электрического хода составляет всего пятьдесят километров.  Что касается силовой установки, то она состоит из бензинового двухлитрового турбомотора и двух электрических двигателей. К слову, автомобиль можно заряжать от сети – на процесс заполнения батареи требуется ровно три часа.

Трансмиссия, которая используется здесь – традиционный 8-ступенчатый автомат.  Для внедорожника заявлены система полного привода Selec-Trac и дифференциалы Tru-Lok с электроприводом блокировки.

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