Jeep представил Wrangler с 470-сильным мотором V8

Внедорожник Jeep Wrangler Rubicon 392 получил 6,4-литровый бензиновый двигатель V8 с отдачей 470 л.с., полный привод и восьмиступенчатый «автомат»

Компания Jeep представила серийную версию концептуального внедорожника Wrangler Rubicon 392. Впервые в истории модели автомобиль получил 6,4-литровый бензиновый двигатель V8. Как сообщает Car and Driver, мощность мотора составляет 470 лошадиных сил.Такой же агрегат устанавливается, например, на Dodge Challenger или Jeep Grand Cherokee SRT. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Разгон до сотни занимает у внедорожника 4.5 секунды.

Продажи четырехдверки должны стартовать в первом квартале следующего года. Появится ли такой внедорожник в продаже в России пока неизвестно. На нашем рынке сейчас продается обычный Jeep Wrangler, который комплектуется двухлитровым бензиновым турбомотором с отдачей 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой.