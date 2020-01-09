Самый внедорожный Jeep стал экологичнее

Jeep Wrangler получил гибридную версию следом за Compass и Renegade – подзаряжаемый от розетки внедорожник дебютировал на Международной выставке потребительской электроники CES 2020

Интересно, что подробности о технической начинке в Jeep предпочли пока держать в секрете: посетители выставки лишь могли лицезреть автомобиль, подключенный к станции подзарядки. Ожидается, что информацию о новинке раскроют в марте, а серийное производство стартует до конца 2020 года.

Напомним, что к 2021 году у каждой модели марки должна появится модификация с функцией подзарядки. В марте прошлого года гибридную силовую установку получили Compass и Renegade – оба укомплектованы 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором, причем первый отвечает за вращение передних колес, а второй – задних.