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17 янв 2017

В FCA назвали дату премьеры нового Jeep Wrangler

В FCA назвали дату премьеры нового Jeep Wrangler
Автор фото: фликр.ком

В итальяно-американском концерне Fiat Chrysler Automobiles (FCA) поделились подробностями о выходе нового поколения легендарного американского внедорожника Jeep Wrangler.

Напомним, что ранее предполагалось, что новое поколение легендарного Jeep Wrangler серии JL должно было предстать перед широкой публикой в рамках минувшего Международного автосалона в Детройте. Однако на стенде FCA в этом году был выставлен только концепт-кар Chrysler Portal, который незадолго до этого был представлен на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES-2017).

Как утверждает сам глава итальяно-американского концерна Серджио Маркионе, первая официальная презентация внедорожника Wrangler пройдет в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда же новый внедорожник встанет на конвейер предприятия FCA в городе Толидо, штат Огайо, а его выход на родной авторынок назначен на I-ый квартал 2018 года.

Предполагается, что после смены поколения автомобиль сохранит старую рамную конструкцию, при том, что платформа будет использована совершенно другая – с расширенной колеей. Кроме того, инженеры Jeep планируют облегчить внедорожник за счет широкого применения в конструкции кузова алюминия.

Базовый двигатель будет напрямую унаследован от внедорожника текущего поколения – речь идет о бензиновом шестицилиндровом «атмосфернике». Кроме того, в моторной гамме появится новая турбированная «четверка», некий дизельный агрегат и гибридная силовая установка.

Ожидается, что текущее поколение модели будет на протяжении некоторого времени выпускаться одновременно с новым, но в течение II-ого квартала 2018 года он навсегда покинет сборочную площадку в Толедо.

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При написании новости использовалась информация:
Экономика Сегодня, Autonews, Авторевю

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