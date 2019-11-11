Jeep представил трехмоторный внедорожник

В Китае стартовали продажи подзаряжаемого гибрида Jeep Grand Commander — первого вседорожника марки, который нужно заряжать от электросети

Основа подзаряжаемого гибрида Grand Commander — тот же 2,0-литровый турбомотор мощностью 230 лошадиных сил (крутящий момент — 311 Нм), что и в обычной версии. Остальные два мотора – электродвигатели: 121-сильный с крутящим моментом 315 Нм, и 90-сильный (крутящий момент — 115 Нм).

Внедорожник способен передвигаться в четырёх режимах: на «чистой» электротяге с запасом хода 70 километров по циклу NEDC, в режиме ДВС-электромотор, когда менее мощный электродвигатель выступает в роли генератора, в режиме торможения двигателем, когда энергию «запасают» оба электромотора и в спортивном режиме, который обеспечивает максимальную динамику. Что касается аккумуляторов, то представители марки говорят о емкости в размере 12,95 киловатт-часов и гарантируют полную зарядку гибрида от обычной розетки 220 вольт за два часа.