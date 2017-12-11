В сети появились патентные изображения большого внедорожника Jeep, который должен быть представлен в следующем году. К сожалению, ни на один из концептов, которые компания показывала в последние годы он не похож. Да и от концепта Yuntu, показанного в Китае в этом году, остались «рожки да ножки».

Рисунки «утекли» из китайского патентного бюро: именно для этого рынка создается большой Jeep. Судя по рисункам его передняя часть будет полностью идентична нынешнему поколению Jeep Gran Cherokee. Это наводит на мысли о том, что в Jeep решили особо не утруждать себя и попросту готовят более просторную версию этой модели. Единственные отличия начинаются за задними дверьми: большие окна и иное, нежели у Grand Cherokee решение задней оптики и багажной двери. Оно, как раз, схоже с концептом Yuntu.

Летом Jeep представил в Китае концепт Juntu. Это большой кроссовер, рассчитанный на семерых пассажиров. У Jeep Yuntu короткие свесы, узкие светодиодные фары и фонари, большие колесные арки, двери распашные, как и у других концептов с такой формулой, у Yuntu отсутствуют центральные стойки. Салон – царство хайтека и сенсорных мониторов. Для пассажиров второго и третьего рядов их аж два на каждое посадочное место. Кстати, концепт рассчитан на 6 пассажиров (2+2+2), не исключено, что и у серийной версии машины будет такой вариант, который будет отличаться более богатым оснащением.

Машина вероятнее всего получит гибридную силовую установку: власти Китая, а именно на него ориентирован большой кроссовер, в последнее время не особо благотворят производителям, которые не имеют в своей гамме гибридов или электромобилей. Выбора особого у Jeep не будет: гибридную силовую установку, вероятнее всего, позаимствуют у Chrysler Pacifica. Она состоит из бензинового V6 объемом 3,6 литра и электромотора. Суммарная мощность — 340 л.с.

Скорее всего, большой внедорожник будет называться Jeep Grand Commander, а представят его весной на автосалоне в Пекине.

