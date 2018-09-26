Дилеры Jeep приподняли цены в России

Некоторые новостные агентства поторопились сообщить, что весь модельный ряд бренда Jeep в сентябре подорожал в России на 15- 250 тысяч рублей. Дилеры действительно подняли цены почти на все машины, но есть и исключения

Меньше других прибавил Jeep Renegade. Повышение составило в разных комплектациях 15-40 тысяч в зависимости от комплектации. Здесь изменения затронули все варианты. Самый дешевый стоит теперь 1,355 млн. руб. Cherokee и Grand Cherokee увеличили стоимость от 20 до 80 тысяч, но базовая и топовая модели остались на прежнем уровне.

Действительно тотальное изменение цен произошло в самом высоком ранге американского бренда. Внедорожники Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited значительно подорожали во всех версиях. Самое большое увеличение составило 250 тыс. рублей. Wrangler стоит теперь от 3,4 до 4 млн. руб., а Wrangler Unlimited — от 3,6 до 4,2 млн. руб.

Новый кроссовер Compass, появившийся в продажах дилеров в августе текущего года тоже успел увеличить ценник на 50 – 100 тыс. рублей.