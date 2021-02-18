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18 фев 2021

Jeep отзывает свои автомобили в России

Jeep отзывает свои автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводитель объявил отзыв модели Grand Cherokee в количестве 7545 экземпляров. Поломка содержится в моторе.

«Есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле» -  именно так описывают поломку в Росстандарте. Такая неисправность  приведет к серьезным проблемам с двигателя – он может либо не запуститься вовсе, или остановиться во время движения.

Процедура для излечения – замена реле, которая будет произведена бесплатно для всех владельцев. Их, в свою очередь, оповестят представители дилерских центров. Однако, автомобилисты могут и сами проверить свои машины по Vin-коду.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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