Jeep отзывает свои автомобили в России

Автопроизводитель объявил отзыв модели Grand Cherokee в количестве 7545 экземпляров. Поломка содержится в моторе.

«Есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле» - именно так описывают поломку в Росстандарте. Такая неисправность приведет к серьезным проблемам с двигателя – он может либо не запуститься вовсе, или остановиться во время движения.

Процедура для излечения – замена реле, которая будет произведена бесплатно для всех владельцев. Их, в свою очередь, оповестят представители дилерских центров. Однако, автомобилисты могут и сами проверить свои машины по Vin-коду.