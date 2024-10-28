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28 окт 2024

Начались продажи полноприводного Jeep Avenger 4xe, включая спецверсию от The North Face

Начались продажи полноприводного Jeep Avenger 4xe, включая спецверсию от The North Face
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep начала продавать полноприводный внедорожник Avenger 4xe. Начальная стоимость автомобиля - 33 600 евро (3 500 000 рублей). К тому же, доступна спецверсия от производителя одежды и инвентаря для путешествий The North Face, за которую придется доплатить 5 400 евро (570 000 рублей)

Jeep Avenger 4xe оснащен 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. и двумя электромоторами на 29 л.с. каждый (по одному спереди и сзади). В паре с ДВС работает 6-ступенчатый робот. Привод - полный. Также новинка получила многорычажную подвеску вместо балки, как у стандартной переднеприводной версии. Кроме этого, есть новые режимы движения для бездорожья.

Версия The North Face дополнительно оборудована спутниковой навигацией, подогревами лобового стекла, электроприводом багажника, а также комплектом путешественника The North Face Explore Pack, куда входят палатка, емкость для воды, походная сумка и т.п.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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