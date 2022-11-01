Jeep будет переделывать классические внедорожники в электрокары

Входящая в состав Stellantis компания Mopar подготовила для североамериканской выставки автокомпонентов SEMA-2022 перестроенный под электромобиль классический Jeep CJ, он получил в названии приставку Surge

Стоит сразу сказать, что такие автомобили планируют выпускать мелкосерийно. Под капотом внедорожника располагается 268-сильный электромотор. 50-киловаттная батарея обеспечивает 350-километровый запас хода. Причем производитель указывает, что это значение подтверждено испытаниями.

Концептуально электромобиль Jeep CJ Surge адресован покорителям бездорожья и имеет более или менее характерный набор — усиленные мосты Dana 44 Crate, силовые бамперы из каталога Wrangler Rubicon, лебедку, 35-дюймовые колеса BF Goodrich класса A/T. Из открытого кузова без дверей возвышается силовой каркас из труб.