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1 ноя 2022

Jeep будет переделывать классические внедорожники в электрокары

Jeep будет переделывать классические внедорожники в электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Входящая в состав Stellantis компания Mopar подготовила для североамериканской выставки автокомпонентов SEMA-2022 перестроенный под электромобиль классический Jeep CJ, он получил в названии приставку Surge

Стоит сразу сказать, что такие автомобили планируют выпускать мелкосерийно. Под капотом внедорожника располагается 268-сильный электромотор.  50-киловаттная батарея обеспечивает 350-километровый запас хода. Причем производитель указывает, что это значение подтверждено испытаниями.

Концептуально электромобиль Jeep CJ Surge адресован покорителям бездорожья и имеет более или менее характерный набор — усиленные мосты Dana 44 Crate, силовые бамперы из каталога Wrangler Rubicon, лебедку, 35-дюймовые колеса  BF Goodrich класса A/T. Из открытого кузова без дверей возвышается силовой каркас из труб. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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