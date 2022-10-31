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31 окт 2022

Jeep Compass станет электрическим

Jeep Compass станет электрическим

Компания Jeep намерена пополнить свою электрическую линейку батарейной версией кроссовера Compass.

Любопытный факт – автомобиль построят, что называется, с нуля. Воспользуются платформой, которую предоставят французские коллеги по альянсу Stellantis. Речь идет об архитектуре STLA Medium, которую разрабатывают специально для строительства среднеразмерных электрокаров. Да, ее проектирование до сих пор не завершено, однако, инсайдеры говорят, что это произойдет уже в начале следующего года. Соответственно, автомобиль нам покажут не раньше лета.

Отметим, что в качестве силовых установок автомобилю прочат двигатели мощностью от 150 до 270 лошадиных сил. Запас хода превысит 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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