Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2023

Jeep Gladiator получил обновление

Jeep Gladiator получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep представила обновлённый пикап Gladiator. Автомобиль поступит в продажу в конце 2023 года

Дизайн автомобиля был вдохновлен Jeep Wrangler JL, который дебютировал весной этого года. Автомобиль получил идентичную переднюю часть и в точности тот же самый салон. Покупателям предложены версии Gladiator с полноценными, половинчатыми и с полностью съемными дверями. В салоне устанавливается новая мультимедийная система Uconnect 5 диагональю 12,3 дюйма. Также стандартное оснащение теперь включает шторки безопасности.

В основе силовой установки лежит безальтернативный “атмосферник” V6 объемом 3,6 л. Его мощность составит 289 л.с. и 352 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Полный привод типа part-time или full-time.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jeep разработал автопилот для бездорожья

02 июня 2023
Jeep Wrangler (2018)

В России отозвали Jeep Wrangler

31 мая 2023
Jeep Avenger (2024)

В Jeep Avenger нашли пасхальное яйцо

02 мая 2023
Jeep Wrangler 4xe (2024)

Представлен обновленный Jeep Wrangler

06 апреля 2023
Jeep Cherokee (2019)

Jeep снимает с производства модель Cherokee

24 марта 2023
Jeep Grand Cherokee

Stellantis объявляет отзыв Jeep Grand Cherokee в России

10 января 2023

 Новости Jeep

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 5 1