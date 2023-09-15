Jeep Gladiator получил обновление

Компания Jeep представила обновлённый пикап Gladiator. Автомобиль поступит в продажу в конце 2023 года

Дизайн автомобиля был вдохновлен Jeep Wrangler JL, который дебютировал весной этого года. Автомобиль получил идентичную переднюю часть и в точности тот же самый салон. Покупателям предложены версии Gladiator с полноценными, половинчатыми и с полностью съемными дверями. В салоне устанавливается новая мультимедийная система Uconnect 5 диагональю 12,3 дюйма. Также стандартное оснащение теперь включает шторки безопасности.

В основе силовой установки лежит безальтернативный “атмосферник” V6 объемом 3,6 л. Его мощность составит 289 л.с. и 352 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Полный привод типа part-time или full-time.