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14 июн 2024

Jeep готовит к дебюту три новых автомобиля

Jeep готовит к дебюту три новых автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep анонсировала выход трех новых автомобилей. Это будут обновленные Renegate и Compass, а также совершенно новый внедорожник с неизвестным пока названием

Следующий Renegade появится на рынке не раньше 2027 года. Несмотря на слухи, компания не собирается отказываться от выпуска данной модели, хотя автомобиль отправили на пенсию в 2023 модельном году. Видимо, не на пенсию, а своего рода отпуск. Обновленный Renegade получит электрическую силовую установку, а продавать его будут по цене от 25 000 долларов. Также до 2027 года планируют показать и следующее поколение компактного кроссовера Compass. Напомним, что в прошлом году автомобиль получил плановый рестайлинг.

Что касается неназванной третьей новинки, то это будет внедорожник класса D, который в линейке компании займет место на ступень ниже Grand Cherokee. Судя по анонсу, автомобиль может получить электрическую силовую установку и встанет в один ряд с электрическими Wagoneer S and Recon.

При написании новости использовалась информация:
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