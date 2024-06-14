Jeep готовит к дебюту три новых автомобиля

Компания Jeep анонсировала выход трех новых автомобилей. Это будут обновленные Renegate и Compass, а также совершенно новый внедорожник с неизвестным пока названием

Следующий Renegade появится на рынке не раньше 2027 года. Несмотря на слухи, компания не собирается отказываться от выпуска данной модели, хотя автомобиль отправили на пенсию в 2023 модельном году. Видимо, не на пенсию, а своего рода отпуск. Обновленный Renegade получит электрическую силовую установку, а продавать его будут по цене от 25 000 долларов. Также до 2027 года планируют показать и следующее поколение компактного кроссовера Compass. Напомним, что в прошлом году автомобиль получил плановый рестайлинг.

Что касается неназванной третьей новинки, то это будет внедорожник класса D, который в линейке компании займет место на ступень ниже Grand Cherokee. Судя по анонсу, автомобиль может получить электрическую силовую установку и встанет в один ряд с электрическими Wagoneer S and Recon.