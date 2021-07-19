Jeep откажется от моторов V8

Американская компания Jeep ускоряет процесс электрификации, что означает неминуемый конец эпохи двигателей внутреннего сгорания. Некоторые движки будут отправлены на пенсию уже совсем скоро!

Одним из них станет двигатель V8, который уйдет в историю уже в 2026-2028 годах. Ему на замену придут гибридные 6-цилиндровые силовые установки. Впрочем, этот агрегат на некоторых рынках будет сохранен – в Jeep собираются продлять ему жизнь как можно дольше. Фактически марка будет придерживаться ровно такой же политики, как и, скажем, Mercedes-Benz- на европейских и американских рынках будут продавать гибриды и «электрички», а для условной Бразилии мощные ДВС еще подержат в строю.

Помимо бензиновых моторов, угроза жизни остается и у дизелей. «Я думаю, что дизельные моторы в Европе постепенно исчезнут, хотя в Европе действительно были их корни», — отметил топ-менеджер в интервью Car Advice.