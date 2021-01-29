Jeep поделился планами на 2021 год

Марка собирается представить несколько юбилейных версий текущих автомобилей, однако про новинки тоже не забудет

Юбилейные версии будут созданы в честь 80-летия компании. Причём их получит весь модельный ряд, который продаётся в Европе. Кое-что уже точно доберется до России. Речь идёт о внедорожнике Jeep Wrangler.

Если говорить о новинках, то гвоздем годовой Программы должен стать обновлённый Jeep Compass, который уже показали в Китае. Его отличия - слегка подправленная внешность, но радикально новый салон. Что касается агрегатов, то здесь подробностей нет. Текущий Compass (на нашем рынке) оснащён мотором 2.4, который располагает разной степенью форсировки в зависимости от комплектации - 150 либо 174 лошадиных силы.