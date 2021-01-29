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29 янв 2021

Jeep поделился планами на 2021 год

Jeep поделился планами на 2021 год

Марка собирается представить несколько юбилейных версий текущих автомобилей, однако про новинки тоже не забудет

Юбилейные версии будут созданы в честь 80-летия компании. Причём их получит весь модельный ряд, который продаётся в Европе. Кое-что уже точно доберется до России. Речь идёт о внедорожнике Jeep Wrangler.

Если говорить о новинках, то гвоздем годовой Программы должен стать обновлённый Jeep Compass, который уже показали в Китае. Его отличия - слегка подправленная внешность, но радикально новый салон. Что касается агрегатов, то здесь подробностей нет. Текущий Compass (на нашем рынке) оснащён мотором 2.4, который располагает разной степенью форсировки в зависимости от комплектации - 150 либо 174 лошадиных силы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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