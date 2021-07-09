Jeep показал первые фото электрифицированного Jeep Grand Cherokee 4xe

На проведенной сегодня компанией Stellantis виртуальной пресс-конференции EV Day 2021, посвященной переходу автомобильных силовых установок на электрическую тягу, бренд Jeep представил первые фото своего полностью переработанного подключаемого гибридного Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 модельного года

Перед нами не только первая короткобазная пятиместная модель в ассортименте Grand Cherokee нового поколения, но и дебютный подключаемый гибрид! Внешне автомобиль отличается лишь оформлением задней части.

Технические подробности пока не раскрываются: их объявят на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет в конце августа. Ожидается, что основные агрегаты перенесут с гибрида Jeep Wrangler 4xe. Такой внедорожник оснащается 2,0-литровым турбомотором, двумя электродвигателями и тяговой батареей емкостью 17,3 кВт*ч. Общая отдача трио составляет 380 л.с. и 637 Нм. Внедорожник способен проехать до 40 км на электротяге.