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20 апр 2017

Jeep представил большой кроссовер для Китая

Jeep представил большой кроссовер для Китая
Автор фото: фирма-производитель

Переоценить важность китайского рынка для Jeep сложно: это второй после домашнего Североамериканского, рынок по объемам продаж бренда. При этом, в Поднебесной собирают лишь одну модель компании, кроссовер Cherokee

По всей видимости, в Jeep решили, что ни одна из нынешних серийных моделей не подходит для китайского рынка и разработали модель специально для этой страны.

Серийный кросcосвер будет создан по мотивам концепта Jeep Yuntu, который компания привезла на автосалон в Шанхай. Его стилистика не пересекается ни с одной из нынешних моделей компании, опознать в нем Jeep можно, пожалуй, только по фирменной радиаторной решетке.

У Jeep Yuntu короткие свесы, узкие светодиодные фары и фонари, большие колесные арки, двери распашные, как и у других концептов с такой формулой, у Yuntu отсутствуют центральные стойки. Салон – царство хайтека и сенсорных мониторов. Для пассажиров второго и третьего рядов их аж два на каждое посадочное место. Кстати, концепт рассчитан на 6 пассажиров (2+2+2), а не на семерых, как ожидалось. Впрочем, серийная версия наверняка получит три сиденья во втором ряду, так что кроссовер все же будет семиместным.

В Jeep не раскрыли никаких подробностей о силовой установке концепта, заявив, что она гибридная. Это довольно важно: власти КНР активно стимулируют производство и продажи экологически чистых автомобилей.

По некоторым данным серийная версия Jeep Yuntu может быть представлена до конца этого года. При этом, по данным инсайдеров, для этой модели Jeep может возродить имя Commander.

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Jeep

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