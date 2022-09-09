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9 сен 2022

Jeep представил целое семейство новых электромобилей

Jeep представил целое семейство новых электромобилей

Входящий в состав Stellantis бренд Jeep показал 8 сентября три новых чисто электрических кроссовера — их обещают запустить в массовое производство в течение ближайших двух лет

Надо сказать, что все три модели носят статус предсерийных прототипов, то есть на конвейер встанут практически те же самые модели. Итак, первый внедорожник -  Recon. В каком-то смысле его можно назвать идеологическим преемником модели Wrangler. Конечно же, Recon получился меньше по габаритам, да и формы здесь менее брутальные, но общая стилистика сохранена - производитель даже установил съемные двери. Фактически, машину можно превратить в багги.

Второй дебютант — Jeep Avenger, то есть «мститель». Это компактный пятидверный кроссовер с обтекаемыми формами и незапоминающимся стилем.  Машину создали с прицелом на продажи в Европе, а в табели о рангах машина встанет на ступень ниже модели Renegade. Наконец, третий прототип относится к категории среднеразмерных семейных кроссоверов. Машина называется Wagoneer S - его можно назвать преемником Cherokee.  Технические характеристики всех трех моделей не разглашаются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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