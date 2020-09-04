Jeep представил возрожденный внедорожник Grand Wagoneer

Большой внедорожник Jeep Grand Wagoneer получил необычный дизайн, три ряда сидений, семь дисплеев и гибридную силовую установку

На данный момент американская компания показала лишь концепт будущего автомобиля. Впрочем, серийная версия будет не сильно отличаться от одноименного прототипа. В производство модель отправится в следующем году. Трехрядный внедорожник получил фирменную решетку с семью прорезями и подсветкой, узкие светодиодные фары, агрессивный передний бампер с буксировочными проушинами и стеклянную крышу, на которую нанесена карта Детройта.

Практически все технические характеристики автомобиля пока еще засекречены. В компании лишь рассказали, что серийная машины получит гибридную силовую установку, три системы полного привода на выбор и пневмоподвеску Quadra-Lift. Какие еще агрегаты войдут в гамму моторов автомобиля, пока неизвестно.