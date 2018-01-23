Компания Jeep решила не дожидаться очередной утечки и опубликовала первые официальные фотографии кроссовера Grand Commander, своей самой большой модели на сегодняшний день.

Наследником большого Commander, который сняли с производства семь лет назад, его назвать: то была рамная машина, а Grand Commander построен на переднеприводной платформе Cherokee. Так что, говорить о каких-либо внедорожных качествах не приходится.

Передняя часть машины пересекается как с Grand Cherokee так и с обновленным Cherokee, который показали в начале января на автосалоне в Детройте. Профиль схож с концептом Yuntu, который компания показывала в Пекине. Машина длиной 4873 мм (колесная база 2800 мм) будет доступна как переднее- так и полноприводном вариантах.

Пока известно лишь об одном силовом агрегате для Jeep Grand Commander: 2-литровом турбированном бензиновом двигателе мощностью 234 и 265 л.с. Коробка передач — исключительно 9-ступенчатый «автомат» ZF.

В Jeep говорят, что Grand Commander создавался исключительно для китайского рынка. Но машина смогла стать неплохим конкурентом, например, Toyota Highlander или новой Mazda CX-9, которые продаются и на российском рынке.

Официальная премьера серийной версии кроссовера состоится в апреле этого года на автосалоне в Пекине.