Автомобильный портал Motorpage
23 янв 2018

Jeep рассекретил облик своего самого большого кроссовера

Jeep рассекретил облик своего самого большого кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep решила не дожидаться очередной утечки и опубликовала первые официальные фотографии кроссовера Grand Commander, своей самой большой модели на сегодняшний день.

Наследником большого Commander, который сняли с производства семь лет назад, его назвать: то была рамная машина, а Grand Commander построен на переднеприводной платформе Cherokee. Так что, говорить о каких-либо внедорожных качествах не приходится.

Передняя часть машины пересекается как с Grand Cherokee так и с обновленным Cherokee, который показали в начале января на автосалоне в Детройте. Профиль схож с концептом Yuntu, который компания показывала в Пекине. Машина длиной 4873 мм (колесная база 2800 мм) будет доступна как переднее- так и полноприводном вариантах.

Пока известно лишь об одном силовом агрегате для Jeep Grand Commander: 2-литровом турбированном бензиновом двигателе мощностью 234 и 265 л.с. Коробка передач — исключительно 9-ступенчатый «автомат» ZF.

В Jeep говорят, что Grand Commander создавался исключительно для китайского рынка. Но машина смогла стать неплохим конкурентом, например, Toyota Highlander или новой Mazda CX-9, которые продаются и на российском рынке.

Официальная премьера серийной версии кроссовера состоится в апреле этого года на автосалоне в Пекине.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Grand Commander

Рассекречен большой кроссовер Jeep

18 января 2018
Jeep Cherokee

Обновленный Jeep Cherokee получил новый мотор

18 января 2018
Jeep Renegade

Обновленный Jeep Renegade: первое фото

25 декабря 2017
Jeep Cherokee

Jeep показал обновленный Cherokee

20 декабря 2017
Jeep Grand Cherokee

В России отзывают Jeep Grand Cherokee

19 декабря 2017
Jeep Grand Commander

Jeep начал тесты нового большого внедорожника

13 декабря 2017

 Новости Jeep

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan 2017 полный порядок Тест драйв
22 января 2018

Volkswagen Tiguan
"Полный порядок"
Chery Tiggo 3 - chery tiggo 3 2017 эндшпиль
Тест драйв
19 января 2018

Chery Tiggo 3
"Эндшпиль"
Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил
Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"

Написано новостей:

2 0 5 6 1