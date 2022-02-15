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15 фев 2022

Jeep разрабатывает для Индии новый кроссовер. Спойлер: о нем известно почти все

Jeep разрабатывает для Индии новый кроссовер. Спойлер: о нем известно почти все
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep опубликовала первые данные о новом вседорожнике, который получит трёхрядный салон и будет продаваться в Индии. Назовут новинку Meridian, однако окажется она не такой уж и новой

Наши коллеги из Motor1 высказали предположение, что под новым именем скрывается перелицованный Jeep Commander. Догадки косвенно подтверждаются фотографиями, где видно, что кузов «Меридиана» практически идентичен кузову «Коммандера»— за исключением нюансов наподобие конфигурации головной оптики.

Jeep Commander, в свою очередь, базируется на платформе кроссовера Compass, и если предположения верны, то Meridian тоже получит его агрегаты. То есть под капотом новинки может оказаться  185-сильный бензиновый турбо-мотор 1.3 либо 200-сильный двухлитровый турбодизель. В качестве коробки передач используется классический 9-ступенчатый автомат.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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