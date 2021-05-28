Jeep возродит модель Commander

К сожалению, данное наименование не будет принадлежать крупному рамному внедорожнику - его получит некий кроссовер.



Как сообщает портал Motor1, новинка будет базироваться на той же самой платформе, что и текущее поколение кроссовера Compass. Соответственно, новинка будет отличаться удлиненной колесной базой, третьим рядом сидений и угловатым внешним обликом (как на прошлом Commander)



Что касается моторной гаммы, то она будет унифицирована с Compass. То есть будущим покупателям будем доступны бензиновые моторы 1.3 и 1.4 ( оба с наддувом). Несмотря на маленький объем, двигатели выдают приличную мощность - 170 и 190 лошадиных сил. Есть и двухлитровый дизель на 170 лошадиных сил