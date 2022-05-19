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19 май 2022

Jeep Wrangler провалил краш-тесты

Jeep Wrangler провалил краш-тесты
Автор фото: фирма-производитель
Страховой институт безопасности дорожной безопасности США (IIHS) провел очередную серию краш-тестов по новым правилам. На этот раз прочность кузовов во время бокового удара проверили у восемнадцати среднеразмерных внедорожников.
Большинство моделей достойно справились с испытанием, но почему же провалился Wrangler. На самом деле, испытания IIHS достаточно строги, к примеру, для высоких балов машины должны обладать задними подушками безопасности – у Wrangler их нет, соответственно, рейтинг уже снижается на приличное количество баллов. Причина вторая -  у Wrangler, к примеру, нет системы распознавания пешеходов и препятствий – это тоже не способствует высокому рейтингу.
 
В то же время назвать выступление Wrangler полном провалом нельзя – машина получила высокие балы, к примеру, за защиту головы водителя  и переднего пассажира. Сама конструкция кузова вместе с каркасом безопасности тоже удостоились хороших оценок

При написании новости использовалась информация:
Motor.ru

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