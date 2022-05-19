Jeep Wrangler провалил краш-тесты

Страховой институт безопасности дорожной безопасности США (IIHS) провел очередную серию краш-тестов по новым правилам. На этот раз прочность кузовов во время бокового удара проверили у восемнадцати среднеразмерных внедорожников.

Большинство моделей достойно справились с испытанием, но почему же провалился Wrangler . На самом деле, испытания IIHS достаточно строги, к примеру, для высоких балов машины должны обладать задними подушками безопасности – у Wrangler их нет, соответственно, рейтинг уже снижается на приличное количество баллов. Причина вторая - у Wrangler, к примеру, нет системы распознавания пешеходов и препятствий – это тоже не способствует высокому рейтингу.

В то же время назвать выступление Wrangler полном провалом нельзя – машина получила высокие балы, к примеру, за защиту головы водителя и переднего пассажира. Сама конструкция кузова вместе с каркасом безопасности тоже удостоились хороших оценок