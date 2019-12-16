Jeep зарегистрировали российского «Гладиатора»

Компания Jeep зарегистрировала пикап Gladiator в России. Соответствующие документы появились в открытой базе Роспатента

Если говорить о габаритах, то в длину пикапа вышел на 5181 мм, а размер базы колес составляет 3480 мм. В максимальной внедорожной модификации Rubicon дорожный просвет составляет 282 мм. Угол въезда такого «Гладиатора» равен 43,6 градуса, угол рампы достиг 20,3 градуса, а угол съезда — 26 градусов. Дизайн автомобиля полностью повторяет модель Wrangler, за исключением того факта, что сзади находится грузовая платформа.

Говоря о технической части отметим, что новинка комплектуется 3,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем V6 Pentastar, развивающим 288 л. с. и 353 Н•м крутящего момента. Мотор способен работать с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмидиапазонным «автоматом».