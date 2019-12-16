Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2019

Jeep зарегистрировали российского «Гладиатора»

Jeep зарегистрировали российского «Гладиатора»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep зарегистрировала пикап Gladiator в России. Соответствующие документы появились в открытой базе Роспатента

Если говорить о габаритах, то в длину пикапа вышел на 5181 мм, а размер базы колес составляет 3480 мм. В максимальной внедорожной модификации Rubicon дорожный просвет составляет 282 мм. Угол въезда такого «Гладиатора» равен 43,6 градуса, угол рампы достиг 20,3 градуса, а угол съезда — 26 градусов. Дизайн автомобиля полностью повторяет модель Wrangler, за исключением того факта, что сзади находится грузовая платформа.

Говоря о технической части отметим, что новинка комплектуется 3,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем V6 Pentastar, развивающим 288 л. с. и 353 Н•м крутящего момента. Мотор способен работать с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмидиапазонным «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Cherokee 2014

Jeep отправляет машины на сервис

10 декабря 2019
Jeep Grand Commander

Jeep представил трехмоторный внедорожник

11 ноября 2019
Jeep Cherokee 2019

Jeep отправит на сервис внедорожники Cherokee

04 октября 2019
Jeep Wrangler 2018

Jeep Wrangler получит дизель

05 сентября 2019
Jeep Renegade

Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности

06 августа 2019

Jeep Wrangler разозлился

30 мая 2019

 Новости Jeep

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"

Написано новостей:

2 4 8 7 0