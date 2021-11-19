Какие новинки Jeep приедут в Россию в 2022 году?

Следующий год будет богат на новые модели машин, что же касается Jeep, то данная марка привезет к нам три новинки.

Первая, разумеется, это Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Он приедет к нам в середине следующего года (ориентировочно в мае), причем автомобиль будет продаваться и в удлиненной версии. Причем машина будет доступна не только с традиционными моторами, но и гибридной силовой установкой – в ее основе лежит двухлитровый турбомотор, а общая мощность составляет 281 лошадиную силу. Гибриды, к сожалению, к нам приедут только в2023 году.

Вторая новинка – обновленный Jeep Compass. Кроссовер выделяется подретушированной внешностью и полностью переделанным интерьером, особенность которого – 10-дюймовая электронная панель приборов. Срок его пришествия – конец зимы следующего года.

Заключительной же новинкой станет обновленный Jeep Wrangler, глобальная презентация которого должна состояться уже в декабре. На сегодняшний день россиянам доступен дореформенный Wrangler с безальтернативным наддувным двигателем 2.0, развивающим 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмидиапазонный автомат.