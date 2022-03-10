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10 мар 2022

Концерн Jeep готовится представить новый двигатель

Концерн Jeep готовится представить новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Постоянно ужесточающийся экологические требования  заставляют компании отказываться от слишком мощных двигателей и разрабатывать новые технологии

Взять, к примеру, компанию Jeep. В конце прошлого года представители компании заявили о том, что им придется отказаться от легендарных моторов V8 и заменить их другими силовыми установками, которые будет проще вписать в «зеленые» стандарты. 

Собственно, на днях появилась информация о моторах нового поколения. Дебютантом станет трехлитровый двигатель V6. Он будет иметь три варианта форсировки, однако, точные характеристики не раскрываются. Дата презентации назначена на начало апреля - нам покажут лишь одну из версий мотора (самую мощную).

GME-T6 дебютирует на внедорожниках Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer. Затем его начнут устанавливать на другие модели американского подразделения концерна Stellantis, в том числе на седан Dodge Charger, купе Dodge Challenger и пикапы Ram. Кроме того, двигатель V6 станет основой для будущих гибридных силовых установок. К сожалению, подробной информации здесь нет.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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