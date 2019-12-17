На автомобили Jeep теперь можно подписываться

Компания Jeep запустила в России подписку на автомобили Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Минимальный срок пользования - трое суток

Новая программа Jeep 4 Freedom позволяет арендовать на срок от 3 суток модели Compass, Grand Cherokee и Wrangler, которые можно эксплуатировать в радиусе до 500 км от МКАД. Помимо расширенной географии аренды пользователям доступны автомойка, техническая поддержка и личный помощник. При аренде автомобиля на срок более 7 суток его бесплатно доставят к клиенту.

«Программа Jeep 4 Freedom предлагает нашим клиентам простоту и гибкость путем единой подписки на владение автомобилем Jeep, — отметил гендиректор FCA Rus Лука Патриньяни. — Новые пользователи получат возможность по-настоящему погрузиться в стиль жизни Jeep, чаще пересаживаясь на новые модели или выбирая особый автомобиль, как, например, Wrangler, когда им это потребуется».