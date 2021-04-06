Представлен новый Jeep Compass

Европейский офис Jeep провел презентацию нового поколения кроссовера Compass. Впрочем, машина нам уже знакома.

Машину уже показывали прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу. Впрочем, если сравнивать кроссовер с предшественником, то изменений здесь много. К слову, во внешности они не так бросаются в глаза, хотя они есть – новая оптика, выполненная в виде узкой полосы, новая решетка радиатора и измененный блок противотуманных фар. Интерьер же здесь выполнен с чистого листа - новая архитектура, новые материалы отделки – алюминий, кожа, текстиль.

Что касается двигателей, то здесь изменений нет. Три мотора на выбор - 130-сильный дизель 1.6, аналогичный по объему бензиновый турбо-мотор (150 лошадиных сил) и гибрид – 200 лошадиных сил. Что характерно, трансмиссий здесь тоже три – механика, автомат (6-диапазонные) и 7-ступенчатый робот, он предлагается только для гибридных кроссоверов.