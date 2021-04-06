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6 апр 2021

Представлен новый Jeep Compass

Представлен новый Jeep Compass
Автор фото: фирма-производитель

Европейский офис Jeep провел презентацию нового поколения кроссовера Compass. Впрочем, машина нам уже знакома.

Машину уже показывали прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу. Впрочем, если сравнивать кроссовер с предшественником, то изменений здесь много. К слову, во внешности они не так бросаются в глаза, хотя они есть – новая оптика, выполненная в виде узкой полосы,  новая решетка радиатора и измененный блок противотуманных фар.  Интерьер же здесь выполнен с чистого листа -  новая архитектура, новые материалы отделки – алюминий, кожа, текстиль.

Что касается  двигателей, то здесь изменений нет. Три мотора на выбор -  130-сильный дизель 1.6, аналогичный по объему бензиновый турбо-мотор (150 лошадиных сил) и гибрид – 200 лошадиных сил.  Что характерно, трансмиссий здесь тоже три – механика, автомат (6-диапазонные) и 7-ступенчатый робот, он предлагается только для гибридных кроссоверов.

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