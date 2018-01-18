В сети появились фотографии кроссовера Jeep Commander, который представят в апреле на автосалоне в Пекине. Автомобиль станет самым большим автомобилем в линейке американской марки, он будет иметь три ряда сидений, рассчитанных на семь и восемь пассажиров.

Судя по фотографии, которую опубликовал один из китайских сайтов, передняя часть автомобиля стилистически будет пересекаться с обновленным Cherokee: узкие фары, большая радиаторная решетка, блок противотуманок, интегрированный в передний бампер. Задние фонари также поразительно напоминают такие же на Cherokee.

У внедорожника не только большая колесная база, но и длинный задний свес. То есть у машины будет весьма просторный салон и третий ряд будет рассчитан на взрослых пассажиров.

Технические детали пока неизвестны. Вероятнее всего Jeep Grand Commander получит 2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 272 л.с. В таком варианте машина имеет «мягкую» гибридную установку, где электромотор заведует стартером и питанием второстепенной электрики.

Jeep Grand Commander крайне важен для американской марки: Китай стал вторым после Северной Америки рынком сбыта автомобилей для марки. Однако, судя по размерам, у Grand Commander есть все шансы появиться и на других рынках. Например, в США или России, где он будет конкурировать с Honda Pilot и Toyota Highlander.

