В Jeep Avenger нашли пасхальное яйцо

Компания Jeep регулярно украшает свои серийные автомобили шутливыми дизайнерскими решениями – недавняя новинка не стала здесь исключением

Недавно на одном из профильных американских форумов обнаружился интересный пост – пользователь стал перечислять пасхалки, которые обнаружил на собственном Avenger. На решетке радиатора, например, изображен силуэт «Виллиса», на бампере же нарисован компас, где зашифрованы координаты города Турин. Он выбран неслучайно – именно там и велась разработка новинки.

Сейчас Jeep Avenger продаётся в Европе только как электрокар. Самый компактный вседорожник базируется на одной из платформ концерна Stellantis и комплектуется 156-сильным электромотором. К концу года на глобальный рынок будет выведена и гибридная версия.