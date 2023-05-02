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2 май 2023

В Jeep Avenger нашли пасхальное яйцо

В Jeep Avenger нашли пасхальное яйцо
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep регулярно украшает свои серийные автомобили шутливыми дизайнерскими решениями – недавняя новинка не стала здесь исключением

Недавно на одном из профильных американских форумов обнаружился интересный пост – пользователь стал перечислять пасхалки, которые обнаружил на собственном Avenger.  На решетке радиатора, например,  изображен силуэт «Виллиса», на бампере же нарисован компас, где зашифрованы координаты города Турин. Он выбран неслучайно – именно там и велась разработка новинки.

Сейчас Jeep Avenger продаётся в Европе только как электрокар. Самый компактный вседорожник базируется на одной из платформ концерна Stellantis и комплектуется 156-сильным электромотором. К концу года на глобальный рынок будет выведена и гибридная версия.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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