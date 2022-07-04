В Jeep Renegade установили мотор V8

Jeep Renegade несет в себе лишь отголоски славы старших «Джипов» - полноразмерных, мощных, тяжеловесных внедорожников. Сам по себе этот автомобиль является компактным кроссовером с маломощным 1.3-литровым турбо-мотором.

Впрочем, поклонники марки Jeep считают, что Renegade должен быть другим – надо поставить мощный мотор. Есть люди, которые не просто так думают, но и делают! Знакомьтесь - Майк Мартин - человек, который смог установить в Jeep Renegade восьмицилиндровый двигатель от старого Dodge Charger

Разумеется, модернизация потребовала усилий - была заменена вся проводка, пришлось также усилить конструкцию пола и изменить геометрию подвески, добавив туда также пневмобаллоны. Сообщается, что доработанный кроссовер способен разогнаться до сотни за пять секунд, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 200 километров в час.