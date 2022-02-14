Автомобильный портал Motorpage
14 фев 2022

В Jeep решили разрабатывать электрические самокаты

В Jeep решили разрабатывать электрические самокаты
Автор фото: фирма-производитель

Как руководство автомобильной компании решилось пойти на такой шаг? Хотя чему тут удивляться – есть же велосипеды BMW, сноуборды Bugatti – электрический самокат в этом списке не выглядит чужеродно

Фактически в Jeep разработали лишь дизайн самоката. То есть зеленый цвет и внедорожная резина – дело рук специалистов Jeep. Занятно, но на самокат даже установили шильдики с надписью Trail Rated, которые встречаются на внедорожниках. В случае с автомобилями они означают, что та или иная модель прошла цикл испытаний в условиях тяжёлого бездорожья, но самокат вряд ли испытывали чем-то серьезным. Впрочем, создатели (все железо предоставлено компанией Razor) говорят, что самокат способен ездить не только по асфальтовым дорожкам, но и, например, по песку.

К слову, самокат получился сравнительно быстрым для подобной техники. Максимальная скорость превышает отметку в двадцать километров в час. Что касается запаса хода, производитель не уточняет ни объем аккумуляторов, ни километраж, однако заявлено, что полного заряда батарей хватит на сорок минут активного передвижения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep Grand Cherokee L (2021) вид сбоку

Объявлена дата российской премьеры Jeep Grand Cherokee L

19 января 2022

Представлен обновленный Jeep Renegade

13 января 2022
Jeep Wagoneer (2022)

Jeep сдается и оставляет в Европе лишь гибридные версии Wrangler

06 декабря 2021
Jeep Compass (2022) вид сбоку

Какие новинки Jeep приедут в Россию в 2022 году?

19 ноября 2021
Jeep Renegade 4xe (2021)

Jeep Renegade ушел с российского рынка

30 сентября 2021
Jeep Grand Cherokee (2022)

Когда в Россию приедет новый Jeep Grand Cherokee?

30 сентября 2021

 Новости Jeep

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLB - mercedes-benz glb (2020) в детский сад на броневичке Тест драйв
14 февраля 2022

Mercedes-Benz GLB
"Mercedes-Benz GLB: в детский сад на броневичке"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"
KIA Ceed - kia ceed (2022) решил подкупать «фокусами» и мотором
Тест драйв
10 февраля 2022

KIA Ceed
"Kia Ceed решил подкупать «фокусами» и мотором"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

3 0 0 2 7