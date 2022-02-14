В Jeep решили разрабатывать электрические самокаты

Как руководство автомобильной компании решилось пойти на такой шаг? Хотя чему тут удивляться – есть же велосипеды BMW, сноуборды Bugatti – электрический самокат в этом списке не выглядит чужеродно

Фактически в Jeep разработали лишь дизайн самоката. То есть зеленый цвет и внедорожная резина – дело рук специалистов Jeep. Занятно, но на самокат даже установили шильдики с надписью Trail Rated, которые встречаются на внедорожниках. В случае с автомобилями они означают, что та или иная модель прошла цикл испытаний в условиях тяжёлого бездорожья, но самокат вряд ли испытывали чем-то серьезным. Впрочем, создатели (все железо предоставлено компанией Razor) говорят, что самокат способен ездить не только по асфальтовым дорожкам, но и, например, по песку.

К слову, самокат получился сравнительно быстрым для подобной техники. Максимальная скорость превышает отметку в двадцать километров в час. Что касается запаса хода, производитель не уточняет ни объем аккумуляторов, ни километраж, однако заявлено, что полного заряда батарей хватит на сорок минут активного передвижения.