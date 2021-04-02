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2 апр 2021

В Россию приехал юбилейный Wrangler

В Россию приехал юбилейный Wrangler
Автор фото: фирма-производитель

Уникальные автомобили, созданные в честь 80-летия марки, были представлены в  США в конце осени прошлого года, однако в Jeep решили приобщить к празднику и остальные страны, в том числе и Россию

Юбилей отразился лишь на одной модели – Wrangler.  Лимитированная версия отличается от стоковой машины стайлингом – матовый серый цвет, колесные диски с уникальным дизайном. В интерьере -  сидения с контрастной прострочкой и кожаной отделкой центральной консоли. Разумеется, присутствуют и различные шильдики с надписью «80th Anniversary Edition».

А в техническом плане все стандартно – перед нами обычный Jeep Wrangler с двухлитровым бензиновым турбо-мотором (мощность -272 лошадиные силы) и 8-ступенчатым автоматом. Важно заметить, что юбилейная версия построена только на базе пятидверного Wrangler.

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