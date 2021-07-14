Внедорожники Jeep получили необычное лобовое стекло

Необычность заключается в том, что это стекло со смартфона. Нет, конечно же, не в буквальном смысле, но технология производства ровно такая же

Да, речь идет о знаменитой технологии Corning Gorilla Glass. Преимущество таких стекол заключается в том, что при легком весе обеспечивается солидный запас прочности. «Сочетание ультратонкого внутреннего слоя стекла Gorilla Glass с внешним слоем на 52% делает ветровое стекло более легким и прочным. Технология демонстрирует превосходную устойчивость к сколам, трещинам: что особенно актуально на бездорожье», — приводит портал Autonews слова представителей марки.

Новые стекла уже доступны на моделях Wrangler и Gladiator, интересно, что его можно поставить даже на уже имеющийся автомобиль в качестве опции. Доберется ли данная технология до отечественных Jeep - неизвестно, однако производитель заявил о ее глобальном распространении.