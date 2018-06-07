Компания Jeep представила обновленный кроссовер Renegade на автосалоне в Турине. Место для дебюта выбрано не случайно: модель собирают на одном конвейере с соплатформенным Fiat 500X.

Видно, что в Jeep особо не усердствовали с обновлением: все обошлось легкими, чисто косметическими штрихами. Спереди обновленный автомобиль можно узнать по новой радиаторной решетке, светодиодным фарам в стиле Jeep Wrangler, а также оригинальному бамперу с измененными секциями воздухозаборников и блоками противотуманных фар. Сзади же изменений и того меньше: характерные «кресты» в фонарях отныне не белого, а красного цвета.



В салоне новшеств тоже не много. Пожалуй, самым главным из них стало появление мультимедийной системы Uconnect с 8,4-дюймовым экраном на топовой версии Limited. Остальные же модификации, по-прежнему довольствуются экранами меньшей диагонали.



Базовым останется 1,6-литровый двигатель мощностью 110 л.с. Кроме того, будет доступен 140-сильный турбомотор объемом 1,4 литра. Наконец, на некоторых рынках (включая российский) Jeep Renegade станет доступен еще и с 2,4-литровым силовым агрегатом мощностью 184 л.с. Им оснащается версия Trailhawk.