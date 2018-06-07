Автомобильный портал Motorpage
7 июн 2018

Jeep представил обновленный Renegade

Jeep представил обновленный Renegade
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep представила обновленный кроссовер Renegade на автосалоне в Турине. Место для дебюта выбрано не случайно: модель собирают на одном конвейере с соплатформенным Fiat 500X.

Видно, что в Jeep особо не усердствовали с обновлением: все обошлось легкими, чисто косметическими штрихами. Спереди обновленный автомобиль можно узнать по новой радиаторной решетке, светодиодным фарам в стиле Jeep Wrangler, а также оригинальному бамперу с измененными секциями воздухозаборников и блоками противотуманных фар. Сзади же изменений и того меньше: характерные «кресты» в фонарях отныне не белого, а красного цвета.

В салоне новшеств тоже не много. Пожалуй, самым главным из них стало появление мультимедийной системы Uconnect с 8,4-дюймовым экраном на топовой версии Limited. Остальные же модификации, по-прежнему довольствуются экранами меньшей диагонали.

Базовым останется 1,6-литровый двигатель мощностью 110 л.с. Кроме того, будет доступен 140-сильный турбомотор объемом 1,4 литра. Наконец, на некоторых рынках (включая российский) Jeep Renegade станет доступен еще и с 2,4-литровым силовым агрегатом мощностью 184 л.с. Им оснащается версия Trailhawk.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jeep представил обновленный Renegade

07 июня 2018

Самый маленький Jeep сделают на базе самого самого Fiat

06 июня 2018

Jeep анонсировал обновленный Renegade

05 июня 2018
Jeep Renegade

Обновленный Jeep Renegade: первое фото

25 декабря 2017
Jeep Renegade 2015

Новый Jeep Renegade вышел на российский рынок

05 ноября 2015
Jeep Renegade 2015

Jeep отзывает 7 800 автомобилей из США

07 сентября 2015

 Новости Jeep Renegade

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- harley-davidson fat bob. возьми быка за рога! Мотоциклы
07 июня 2018


"Возьми быка за рога!"
KIA Sorento, Renault Koleos - сравнительный тест. kia sorento prime и renault koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?
Сравнительный тест
05 июня 2018

KIA Sorento, Renault Koleos
"KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 чем она лучше простого седана?
Тест драйв
01 июня 2018

Lada Vesta Cross
"Lada Vesta Cross: чем она лучше простого седана?"
Volkswagen Touareg - volkswagen touareg 2019 первые впечатления о долгожданной новинке
Тест драйв
28 мая 2018

Volkswagen Touareg
"Volkswagen Touareg: первые впечатления о долгожданной новинке"

Написано новостей:

2 1 3 4 4