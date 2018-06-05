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5 июн 2018

Jeep анонсировал обновленный Renegade

Jeep анонсировал обновленный Renegade
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на наличие на европейском рынке кроссовера Fiat 500X, его американский соплатформеник Jeep Renegade продается тут лучше. Естественно, компания подготовила пакет обновлений для него.

Пока Jeep опубликовал лишь одно изображение заднего фонаря. Судя по фотографии он станет более объемным и у него изменится графика. Но по шпионским фотографиям мы уже знаем, что у обновленного Jeep Renegade поменяется радиаторная решетка и фары.

Базовым останется 1,6-литровый двигатель мощностью 110 л.с. Кроме того, будет доступен 140-сильный турбомотор объемом 1,4 литра. Наконец, на некоторых рынках (включая российский) Jeep Renegade станет доступен еще и с 2,4-литровым силовым агрегатом мощностью 184 л.с. Им оснащается версия Trailhawk.

Самым видимы изменением в салоне станет новая мультимедийная система Uconnect с 8,4-дюймовым экраном. Ранее для Jeep Renegade предлагались лишь мультимедийные системы с 5- и 6,5-дюймовыми экранами

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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