Новая модель KIA Cerato стартовала у российских дилеров

Дилеры KIA Motors сообщили о старте продаж очередного поколения модели Cerato

По сообщениям представителей производителя, машина адаптирована к нашим дорогам и климатическим условиям. К примеру, клиренс автомобиля увеличен в сравнении с американским вариантом и имеет величину в 150 мм.

Как ожидалось, у этого авто под капотом будет два варианта бензиновых атмосферных силовых агрегата. Меньший, объёмом 1,6 л. с мощностью 128 лошадей имеет два варианта трансмиссии: 6-ти ступенчатая механическая или 6-ти скоростной автомат. 2-х литровый двигатель, развивающий 150 л. с. предлагается только с 6-ступенчатым автоматом.

У модели довольно богатая базовая начинка: система экстренного торможения, шесть подушек безопасности, стабилизатор курсовой устойчивости, электронный помощник старта в подъём и торможения на спуске.

Младшая стартовая комплектация стоит от 1 050 тысяч рублей. Предлагается много опций в виде электронных систем, таких, как контроль слепых зон обзора, система помощи во время движения задним ходом.